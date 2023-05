Elevatorskade betyder at operationer må udskydes på hospital i Køge

Flere operationer bliver udskudt på Sjællands Universitetshospital i Køge, efter at en elevator er blevet kraftigt beskadiget.

Det skriver TV 2 Øst.

Hospitalet oplyser til mediet, at foreløbige undersøgelser peger på, at elevatoren enten er kørt for hurtigt ned eller er blevet udsat for et pludseligt ryk, som fik sikkerhedsbremsen til at slå til.