Med dannebrog blafrende i en stor flagallé og seks glade konfirmander på plads i en fyldt kirke blev der fredag morgen i Stilling ved Skanderborg taget en smuk afsked med store bededag som officiel hellig- og fridag. Og dermed også til dagen som landets store konfirmationsdag.

Inde i kirken understregede sognepræst David Odin Findlay over for den 13-årige Nanna Christiansen Rathcke og hendes fem klassekammerater fra 7. A., at afskeden med den over 300 år gamle helligdag ikke skulle overskygge glæden på en konfirmationsdag. Men der var alligevel tid til, at han i sin prædiken sendte stikpiller til de politikere og det samfund – som trods kirkens protester – har taget beslutningen om at afskaffe helligdagen: