Syv personer går efter jobbet som Søren Brostrøms afløser

- Jeg har længe vidst, at jeg ikke ville søge stillingen igen. Generelt synes jeg ikke, man skal sidde for længe på vigtige poster, hvor man kan komme til at fylde for meget og spærre for udvikling, sagde han i april.

Kort efter at Brostrøm tilkendegav, at han ønsker at stoppe som direktør, fortalte indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V), at hun gerne havde set, at Brostrøm fortsatte i jobbet.

- Jeg har været og er stadig meget glad for samarbejdet med Søren Brostrøm, som jeg selv var med til at ansætte som styrelsesdirektør i 2015, sagde hun i en skriftlig kommentar.

- Han har styrket og udviklet Sundhedsstyrelsen med sin store faglige integritet og kompetente tilgang til arbejdet.