Scandinavian Star-ofre vil sagsøge Søfartsstyrelsen, oplyser deres advokat Mads Pramming.

Det sker efter, at Søfartsstyrelsen fredag aften kunne oplyse, at de havde afvist de 20 overlevende og 11 pårørendes krav om erstatning for ulykken tilbage i 1990.

- Det var en rigtig kedelig besked. De havde et håb om at blive taget alvorligt, og det føler de ikke, siger Mads Pramming om afvisningen af kravet fredag.