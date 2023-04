Sygeforsikring dropper tilskud til vægttabsmedicin

- Stigningen i tilskud til vægttabsmedicin har siden årsskiftet desværre været i et sådant omfang, at Sygeforsikringen Danmark har været nødt til at se nærmere på, hvordan vi som forening bedst muligt sikrer vores medlemmer bredt set, siger administrerende direktør Allan Luplau.

Sundhedsdatastyrelsen oplyste torsdag, at Wegovy nu er blevet det dominerende vægttabsmiddel blandt danskerne.

Fra februar til marts er antallet af personer, der har fået indløst recept på midlet, steget med 49 procent.

Det offentlige giver generelt ikke tilskud til Wegovy. Det har Sygeforsikringen Danmark hidtil gjort.