30.000 høns på Als er ramt af fugleinfluenza og skal aflives

- Både for at begrænse fuglenes lidelser og for at forebygge smittespredning, siger veterinærchef i Fødevarestyrelsen Signe Hvidt-Nielsen i pressemeddelelsen.

Fugleinfluenza er en smitsom virussygdom, som rammer fugle. Sygdommen skyldes infektion med visse typer af influenza A-virus.

Den rammer meget sjældent mennesker, men er smertefuld og ofte dødelig for høns, lyder det fra Fødevarestyrelsen.

Der er set tilfælde af fugleinfluenza blandt andre dyrearter. Eksempelvis ræve, mink og kattedyr.