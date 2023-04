Tidligere drabschef: Sigtede kan have afsløret sig selv i drabet på Emilie Meng

Nyheden kom frem på et pressemøde onsdag middag. Her kunne politiet fortælle, at den 32-årige, der er sigtet for at have kidnappet og voldtaget en 13-årig pige fra Kirkerup den 15. april, nu også er sigtet for at have frihedsberøvet, voldtaget og dræbt Emilie Meng i 2016. Hun forsvandt efter en bytur ved Korsør Station, og liget af hende blev fundet nær Ringsted nogle måneder senere.

Udover drabet på Emilie Meng er den 32-årige også sigtet for at have overfaldet en kvindelig efterskoleelev, truet hende med en kniv og forsøgt at voldtage hende i november 2022. Den sigtede nægter sig skyldig i de nye sigtelser.