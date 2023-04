Udskældt borgmester trak sig efter krænkende adfærd

Rapporten er baseret på syv indberetninger i januar-februar 2022.

Indberetningerne indikerer, at flere gravide medarbejdere blev flyttet fysisk eller fik ændret arbejdsopgaver som følge af et ønske fra borgmesteren.

Cecilia Lonning-Skovgaard skulle have tilkendegivet, at hun ikke ønskede at ansætte en kvinde i den fødedygtige alder.

I et andet tilfælde skal hun have klaget over, at en medarbejder blev gravid, selv om hun ”havde bedt forvaltningen sikre sig, at dette ikke ville ske”. Det fremgår ikke, hvordan det skulle sikres.

Rapporten konkluderer, at Cecilia Lonning-Skovgaards ledelsesstil, adfærd og måde at tale til medarbejderne på var ”det centrale element” i det dårlige arbejdsmiljø.