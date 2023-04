Travle og stressede læger slår alarm over behandlingskvalitet

Undersøgelsen viser videre, at det er inden for psykiatrien og på akutområdet, at de mest stressede medarbejdere, som også har et højere sygefravær, findes.

Hos Yngre Læger skaber undersøgelsen da også bekymring for situationen på akutmodtagelserne, der ses som hospitalernes ”hjerte”, hvor det er meningen, at der skal arbejde rigtig mange læger.

Det fortæller forperson Helga Schultz til Berlingske.

Hun mener, at det er en ledelsesopgave for hospitalerne og regionerne at passe bedre på medarbejderne.

Formanden for sundhedsudvalget i Danske Regioner, Karin Friis Bach (R), erkender over for avisen, at budskabet fra lægerne er et ”faresignal, vi skal reagere på”.