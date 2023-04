Stort antal lattergasflasker bliver indleveret på genbrugspladser

- Lige når man tager det, kan det være skadeligt, i form af at lungerne bliver fyldt op af lattergassen, så du ikke har mere ilt tilbage, og det kan gøre, at man stopper med at trække vejret.

- Et mere intenst brug kan betyde nerve- og frostskader, siger hun.

På trods af de store sundhedsmæssige konsekvenser er lattergas nemt at få fat i, fordi det blandt andet kan bruges til at lave flødeskum.

Derfor mener Isabella Koppel, at det i høj grad handler om at oplyse de unge bedre om konsekvenserne.

- De unge kender ikke konsekvenserne ved at tage lattergas. Mange har den der forståelse af, at det er bare et bedøvelsesmiddel, man får ved tandlægen, det er nok ikke så farligt. Men det er det, siger hun.

Den lattergas, der bruges som bedøvelsesmiddel, er tilsat ilt, og derfor er det ikke farligt at benytte denne type, påpeger Isabella Koppel.