Kommuners økonomi presses af udgifter til psykiske lidelser og udsatte

- Vi kan ikke blive ved med at forlænge verden med brædder. Kommunernes økonomi er presset til bristepunktet, siger han.

Sideløbende har kommunerne dog fået hård kritik for behandlingen af blandt andet borgere med handicap og deres familier.

Blandt andet er kritikken kommet fra et borgerinitiativ, der skriver under hashtagget #enmillionstemmer, som er startet af en gruppe pårørende for at sætte fokus på problemerne.

Gruppen mener blandt andet, der er for stor forskel på, hvor meget hjælp man får fra kommune til kommune. Og at afgørelser på området alt for ofte kun er baseret på økonomi.

Kommunernes Landsforening mener, at det blandt andet handler om, at borgernes forventninger til serviceniveauet skal sænkes.

- Vi vil ikke stå som skurken, mens regeringen lover guld og grønne skove, og vi ikke har en jordisk chance for at levere det lovede inden for de rammer, som regeringen fastsætter, siger Martin Damm.