Selv om politikerne i øjeblikket sidder og vurderer, om kræftsagen fra Aarhus Universitetshospital, hvor ca. 300 patienter siden 1. januar 2022 har fået deres behandling for sent, skal have konsekvenser, er 61-årige Hanne Petersen fra Skagen ikke i tvivl.

Hun er en af de patienter, som i dag lider af uhelbredelig tarmkræft, og hun kan uden at tøve pege på dem, der har betalt den største pris.