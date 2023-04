Rasmus Møgelvang har været i kontakt med pigens mor og har på hospitalets vegne undskyldt og understreget, at han og ledelsen i de to regioner ser med dybeste alvor på sagen.

- Vi har alle været dybt berørt over den her sag, men jeg bliver virkelig både rystet og ulykkelig over, hvis der er nogle af vores medarbejdere, der ikke har kunne styre deres nysgerrighed og har snaget i en journal, der ikke bare handler om et barn, men et barn, der har været udsat for en forfærdelig forbrydelse, siger Rasmus Møgelvang.

Regionerne vil evaluere sagen grundigt og om der er behov for at justere i regionens kontroller med patienternes sundhedsoplysninger, skriver Region Hovedstaden.

Pigen blev fundet søndag efter en politieftersøgning. Herefter blev hun bragt ind til undersøgelser på Rigshospitalet.