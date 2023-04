EU-domstol vurderer juridisk knude i sag om Ilvas GDPR-sjusk

Hvis den europæiske domstol kommer frem til en anden vurdering end Statsadvokaten i Viborg af, hvordan udtrykket ”en virksomhed” skal fortolkes, vil anklagemyndigheden vurdere, om den skal gå efter en lavere bødestraf.

- Så er det oplagt at kigge på strafpåstanden igen. Hvad den præcis skal være, det ved jeg ikke på nuværende tidspunkt, siger specialanklageren.

Det var 30. november 2022, at Vestre Landsret afgjorde, at spørgsmålet skulle forelægges EU-Domstolen.

Men selv om der er gået næsten et halvt år siden da, har en afgørelse stadig lange udsigter, fordi det tager tid for domstolen at behandle sager som denne.

I 2022 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid hos EU-Domstolen for præjudicielle sager 17,3 måneder.

Når EU-Domstolen er kommet med sin fortolkning, skal sagen berammes i Vestre Landsret på ny.

- Et forsigtigt bud er, at der er en endelig afgørelse om et år til halvandet, siger Bjørn Dahl Larsen.