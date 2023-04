Ny grænsekontrol skal bekæmpe kriminalitet over grænserne

Der skal i højere grad være fokus på at styrke indsatsen mod grænseoverskridende kriminalitet i grænseområderne i stedet for indrejsekontrol, som oprindeligt var hovedformålet med reformen.

Grænsekontrollen mod Sverige blev indført i 2019.

Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Kofod, spørger direkte, om Peter Hummelgaard vil ”tilkendegive, hvorfor regeringen har til hensigt at svække grænsekontrollen”?

Justitsministeren konstaterer, at ”dér må vi bare erkende, at vi er uenige”.

- Vi kommer stadig til at have en stærk indrejsekontrol ved den dansk-tyske grænse. Det er der behov for i lyset af de sikkerhedstrusler, vi står over for, og migrantsituationen.

- Men det gør ikke noget, at vi lytter til de politifaglige vurderinger af, hvordan vi anvender ressourcerne bedst til at bekæmpe den grænseoverskridende kriminalitet, vi gerne vil bekæmpe, siger han.