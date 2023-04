Ældre kvinde overførte 416.665 kr. til svindlere: Banken dækker ikke tabet

Det kan være dyrt at være godtroende, og er man blevet narret til at overføre hundredtusindvis af kroner til en svindler, er der ingen hjælp at hente fra banken.

Det har en 82-årig kvinde lært på den hårde måde. Hun klagede over banken til Det Finansielle Ankenævn, som netop er kommet med en afgørelse.