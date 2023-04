Ressourcestærke patienter kom forrest i køen på AUH. Det sker også andre steder

Hvis du som kræftpatient har talegaverne i orden, har en læge i vennekredsen eller insisterer på at klage over for lange ventetider på at blive behandlet, er der gode chancer for at blive rykket frem i køen på mave- og tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital (AUH).

Men det er imod både ånd og bogstav i lovgivningen om patientrettigheder, fastslår sundhedsminister Sophie Løhde (V). Hun har nu mistet både tålmodigheden med og tilliden til AUH.