Vedholdende kræftpatienter blev rykket frem på liste

Her fremgår det, at lægerne er bekymret for netop det, at patienter, der gør indsigelser, rykker frem på ventelisterne.

- Vi taler om det uretfærdige i, at patienter der brokker sig opad i systemet eller ønsker behandling i udlandet kommer foran i køen.

- CBU (Charlotte Buchard Nørager red.) siger, at det altid har været sådan, og at der ikke vil blive ændret ved den gældende praksis. Det er de stærke patienter der kommer foran i køen, fordi de kontakter systemet opad, lyder det i referatet.

Et hospital kan godt prioritere mellem patienter, men det skal ske på baggrund af sundhedsfaglige kriterier, og ikke hvem der har flest ressourcer i forhold til at gøre indsigelser.