I årtier var han vidne til verdenshistorie

Blander sig sjældent

Derudover er han formand for Det udenrigspolitiske Selskab, som arbejder for at øge danskernes kendskab til og interesse for udenrigspolitik. Federspiel holder også en del foredrag.

Han har på god embedsmands-manér ikke blandet sig særlig meget i den politiske debat.

Ulrik Federspiel gør dog som regel undtagelser, når store begivenheder indtræffer.

Eksempelvis skete det inden afstemningen om afskaffelsen af forsvarsforbeholdet i 2022.

Politiken bragte et længere interview, hvor Federspiel gjorde rede for sit syn på den sikkerhedspolitiske situation, på Europas forsvar og hvordan han så på den kommende afstemning. Den endte med et ja til afskaffelse af forbeholdet.