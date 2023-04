Han bekræftede kort efter sit navn over for dommeren, hvorefter anklageren læste sigtelsen højt.

Det kom frem, at det er politiets teori, at han havde frihedsberøvet den 13-årige i sin bil og på to adresser. Den ene i Korsør og den anden i den vestsjællandske by Sorø. Over et døgn skulle han have udsat pigen for voldtægt.

Ifølge DR blev Filippa fundet på en adresse i Korsør umiddelbart før klokken 15 søndag.

På et pressemøde kort efter var det en tydelig bevæget vicepolitiinspektør fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, som kunne overbringe nyheden.

»For ganske få minutter siden har vi kunnet meddele Filippas forældre, at vi har fundet hende i live,« sagde Rune Dahl Nilsson til journalisterne.