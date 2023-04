Mand og kvinde fængslet i sag om menneskehandel

De to personer er torsdag blevet fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Lyngby for menneskehandel, rufferi og overtrædelse af udlændingeloven.

Der er tale om en mand på 67 år, mens kvinden er 58 år gammel. De blev anholdt onsdag omkring klokken 10.50.

Da der er navneforbud i sagen, kan pressetjenesten ikke oplyse, om de to personer skulle være et par.

De to nægter sig skyldige og tager forbehold for at kære kendelsen.