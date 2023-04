Børn og unge bruger snus og ryger i skoletiden trods forbud

I lidt over to år har det ikke været tilladt at ryge cigaretter eller bruge snus og nikotinposer, når man som barn og ung er i skole eller på sit uddannelsessted.

Alligevel forbruger en stor andel af de børn og unge, som bruger tobak og nikotinprodukter, også produkterne i skoletiden.

Det viser en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet (SDU). Undersøgelsen er foretaget blandt cirka 9300 børn og unge i alderen 15-29 år, som har besvaret et spørgeskema.