Flere fynske borgmestre ønsker at sænke hastigheden på motorvejen

For at dæmpe trafikstøj, vil flere fynske borgmestre have sænket hastigheden på den fynske motorvej.

Det skriver DR.

En af dem er Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S).

Konkret ønsker han fartgrænsen syd om Odense sænkes fra 110 kilometer i timen til 80 kilometer i timen.

- Det vil være helt på sin plads, at man sænker hastigheden til 80 kilometer i timen, indtil staten har etableret de nødvendige støjdæmpende foranstaltninger, siger han til DR.