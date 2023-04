Dyreliv forstyrres i stigende grad af populære vandaktiviteter

Det gælder eksempelvis områder på Fanø og Rømø i Vadehavet, der er et af landets vigtigste fugleområder.

- Det, der konkret sker på vestkysten af Fanø og Rømø er, at der er så mange aktiviteter, at der er områder, hvor der ikke er ynglefugle tilbage, siger Preben Clausen.

Her bør man ifølge seniorforskeren sikre steder, hvor dyrelivet ikke forstyrres af menneskelige fritidsaktiviteter.

- Vi siger ikke, at folk ikke skal have lov til at muntre sig, men det behøver måske ikke være hele vestkysten på de to øer.

- Man kunne afsætte nordvestspidsen og sydvestspidsen på begge øer til at fugle kunne få fred, siger Preben Clausen.

Det er fuglearter som dværgterner og klyder, knopsvaner og dykænder, som ifølge forskerne især oplever at blive forstyrret af vandsportsaktiviteter.