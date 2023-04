Få dage efter at en uddannelseslæge på et større dansk hospital havde fortalt den 70-årige Anne Albinus, at hun havde brystkræft, fik hun via e-boks en indkaldelse til en lægesamtale, hvor hun bl.a. skulle have besked om, hvorvidt hendes venstre bryst skulle fjernes.

Det viste sig, at Anne Albinus ikke kom til at sidde overfor lægen