Udtalen af mange ord på dansk har efterhånden bevæget sig så langt væk fra den måde, vi staver ordene på, at vi bliver nødt til at gøre noget for at hjælpe børn med at lære at læse og skrive.

Sådan lyder det fra sprogforskere på Københavns Universitet, som har analyseret udviklingen af udtale på dansk de seneste årtier, og som er udgivet i tidsskriftet Nydanske Sprogstudier.