»Priskrigen på mad er i gang.«

Sådan lød overskriften mandag på en artikel hos det svenske medie Aftonbladet.

Priskrigen er udsprunget af, at en række supermarkedskæder i landet har meddelt, at man i større eller mindre grad sætter prisen ned på en lang række fødevarer, efter at de i det seneste år bl.a. som følge af inflation og krigen i Ukraine har været opadgående.