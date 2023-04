07/04/2023 KL. 11:45

Påsken minder os om, at vi godt må lave fejl

Kirkeminister Louise Schack Elholm (V) er kristen, går ind for en rummelig folkekirke, vil gerne skabe bedre forhold for menighedsrådene og husker på, at biskopperne ikke alene repræsenterer folkekirken.