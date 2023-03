Ved midnat og 24 timer frem trådte en omfattende strejke i kraft blandt en lang række medarbejdere i transportsektoren i Tyskland.

Strejken rammer lufthavne, havne og offentlig transport, og det betyder, at rejsetrafikken herhjemme også påvirkes. Få her overblikket over, hvordan den tyske strejke rammer danske rejsetrafik.