Digitalt register over tyvekoster skal mindske indbrud

På den måde kan andre kontrollere, om en genstand er meldt stjålet, inden de køber den.

- Hvis de (stjålne ting, red.) er registreret, og nogen forsøger at sælge dem, så er der en vis sandsynlighed for, at man kan finde vej tilbage til de ansvarlige, lyder det fra Peter Hummelgaard.

Ved at nedbringe antallet af hælervarer, vil man kunne skræmme tyve fra at begå indbrud. Det fortæller Britt Wendelboe, programchef i Bo Trygt.

- Hvis vi kan få danskerne til at identificere de ting, der er meldt stjålet, kan vi for alvor gøre det mere risikabelt for indbrudstyve at afsætte tingene, og så vil de miste lysten til at begå indbrud.

Der bliver hvert år solgt hælervarer for to milliarder kroner. Heraf kommer en halv milliard kroner fra tyvekoster stjålet fra private hjem.