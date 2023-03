Anklagere føler sig mobbet af hård tone i retten

I 2022 iværksatte Rigsadvokaten en ordning, hvor anklagere kan indberette episoder om tonen i retten.

I første halvår af 2022 var der dog kun tilbagemeldinger i 0,15 procent af straffesagerne.

Rigsadvokaten gør opmærksom på, at der er et stort mørketal. Det viser de foreløbige resultater fra ADAPT-projektet.

Mariam Khalil fortæller, at mange ikke tør fortælle om deres oplevelser.

- For betyder det så, at jeg ikke er robust nok til at gå i retten? Er jeg svag i forhold til mine kolleger?, siger hun.

HR-chef hos Rigsadvokaten Lene Bang Rasmussen understreger, at langt de fleste retssager forløber i en god tone.

- Men det er selvfølgelig en af vores kerneopgaver at sørge for, at der er professionel respekt mellem retssagens parter i form af en god tone i retten, lyder det.