Trusler og vold mod offentligt ansatte er taget til over ti år

I årene 2013 til 2016 var antallet af personer, som årligt blev dømt efter paragraf 119 stk. 1, cirka på mellem 1100 og 1200.

Men i 2017 steg tallet til 1353 personer, og året efter var det helt oppe på 1663 personer.

Siden da har det ligget stabilt højt på cirka 1500 til 1600 personer årligt.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) ønsker ifølge Jyllands-Posten at ændre reglerne for aktindsigt for at sikre bedre beskyttelse af faggrupper som politifolk og fængselsansatte.

Han oplyser, at regeringen vil nedsætte et udvalg til at kigge på sagen.

Den tidligere S-regering har flere gange sat fokus på risikoen for, at borgere ved hjælp af aktindsigt får udleveret navne på offentligt ansatte, og at oplysningerne kan bruges til chikane.