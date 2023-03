Politi søger vidner efter jagt på sort Mercedes nær Slagelse

Den sorte bil forsøgte at slippe væk, da en patruljebil ønskede at stoppe køretøjet på grund af den manglende nummerplade.

- Dér vælger føreren så at prøve at stikke af fra os, siger Nicolai Lynge.

Politiet satte straks efter ham.

- Det var dramatisk på den måde, at hans kørselsmønster var sådan, at flere bilister var tæt på at blive ramt, og nogle er blevet overhalet højre om, fortsætter vagtchefen.

Eftersættelsen begyndte i Slagelse og sluttede ikke langt fra Høng, da den sorte Mercedes forulykkede. De nærmere omstændigheder om selve ulykken afviser vagtchefen at uddybe.