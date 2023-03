Flyrute mellem København og Midtjylland genåbner

Ifølge Københavns Lufthavn er lufthavnen ved Karup vigtig for byerne omkring lufthavnen. Lufthavnen henviser til, at der i 2019 var 111.000 passagerer på ruten mellem de to lufthavne.

Torsdag oplyste TV Midtvest, at tal fra Danmarks Statistik viser, at der var 22.000 passagerer på ruten i 2021.

Lufthavnen lukkede ned på grund af for få passagerer.

- Her i perioden, hvor den har været lukket, er det gået op for mange, hvor vigtig lufthavnen er, så det er en god nyhed, at der nu kan komme fly i luften igen, sagde transportminister Thomas Danielsen (V) torsdag til TV Midtvest.

Peter Krogsgaard mener, at genåbningen får stor betydning for erhvervslivet, som ifølge ham savner en direkte rute mellem Midtjylland og København, lyder det i pressemeddelelsen.