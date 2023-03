Barbara Bertelsen får annulleret sin advarsel i minksagen

Her konkluderede tre dommere - kaldet forhørsledelsen - at der ikke var grundlag for at sanktionere rigspolitichefen. En af årsagerne var, at dommerne er uenige med Minkkommissionen i, hvorvidt der på det afgørende mink-pressemøde den 4. november 2020 blev givet en »ulovlig instruks« til myndighederne om at igangsætte og gennemføre en aflivning af alle mink.

Frifindelsen af Thorkild Fogde fik Medarbejder- og Kompetencestyrelsen til at se på minksagen igen. Det var styrelsen, der på baggrund af Minkkommissionens beretning fra i sommer kom frem til, at en stribe topembedsmænd skulle sanktioneres for deres rolle i sagen - herunder, at Barbara Bertelsen skulle have en advarsel.

Men nu er Medarbejder- og Kompetencestyrelsen kommet frem til den stik modsatte konklusion. Både hvad angår Barbara Bertelsen og de to topembedsmænd i Justitsministeriet. I alle tre tilfælde citeres Thorkild Fogdes frifindelse og den nye vurdering af, at der på pressemødet den 4. november 2020 ikke blev givet en instruks.