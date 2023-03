Millionstøtte fra staten vil redde Midtjyllands Lufthavn

Ingen rutefly har fløjet fra lufthavnen siden starten af december sidste år. Der blev lufthavnen ifølge mediet lukket på ubestemt tid.

Årsagen til lukningen var, at der var for få passagerer. Tal fra Danmarks Statistik viser ifølge TV Midtvest, at der i 2021 var 22.000, som benyttede lufthavnens afgange. Det er et fald på 92.000 sammenlignet med 2019.

- Her i perioden, hvor den har været lukket, er det gået op for mange, hvor vigtig lufthavnen er, så det er virkelig en god nyhed, at der nu kan komme fly i luften igen, siger ministeren til mediet.