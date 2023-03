23/03/2023 KL. 20:04



For abonnenter

»Sagen fra Aarhus viser, hvad der sker for patienterne, når ingen råber vagt i gevær«

Politikere fra begge sider af Folketingssalen og Kræftens Bekæmpelse kræver at få et retvisende billede af, hvor mange kræftpatienter der venter for længe.