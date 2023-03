Det var ikke nok, da Fødevarestyrelsen i forrige uge tilbagekaldte to varianter af slikket Jelly, fordi der var risiko for, at små børn kunne blive kvalt ved at spise produkterne.

Efter et kontrolbesøg har styrelsen nu valgt at tilbagekalde yderligere tre produkter. Det skriver styrelsen på sin hjemmeside.

Årsagen er, at Jelly-slikket indeholder tilsætningsstofferne E410 og E407, som gør, at slikket kan svulme op i svælget. Dermed kan det være farligt for små børn, der spiser slikket i én mundfuld.