Endnu en løve fra Ukraine er hentet til dansk safaripark

En treårig hunløve fra Ukraine er hentet til Knuthenborg Safaripark på Lolland.

Det skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse.

Løven blev sidste år evakueret fra en zoologisk have i det østlige Ukraine. Siden har den være i Poznan Zoo i Polen.

- Vi er lettede over, at der er et trygt hjem klar her i Danmark. Uden den mulighed er det uvist, hvad den og de andre løvers skæbne var endt med, siger Anne Sofie Meilvang, biolog i Dyrenes Beskyttelse, i pressemeddelelsen.