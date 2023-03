Kræftens Bekæmpelse: »Region Midtjyllands kræfttal hænger ikke sammen«

I sagen om de 182 alvorligt syge kræftpatienter, som har ventet for længe på at blive opereret på Aarhus Universitetshospital, retter opmærksomheden sig mod Region Midtjyllands indberetning af kræftventetider.

Selv om regionerne har pligt til hver måned at indberette til Sundhedsstyrelsen, hver gang de ikke kan operere eller på anden måde behandle en kræftpatient indenfor de fastsatte tidsfrister i kræftpakker, har Region Midtjylland tilsyneladende ikke indberettet alle de tilfælde, hvor mave-tarmkræftpatienter har ventet ud over de to uger, som ifølge reglerne er den maksimale acceptable ventetid.