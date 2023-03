Tvillingesøstre har tabt sag om dansk statsborgerskab

De tog ifølge mediet som 16-årige i 2014 sammen til det selverklærede kalifat Islamisk Stat i Syrien.

Efterfølgende fik tvillingesøstrene, der i dag befinder sig i den kurdiske fangelejr al-Roj-lejren i det nordlige Syrien, frataget deres danske statsborgerskab i 2020.

Det fik dem til at lægge sag an mod Udlændinge- og Integrationsministeriet for at få det igen.

Myndighedernes forklaring var dengang, at søstrene også var somaliske statsborgere og derfor ikke ville blive efterladt statsløse.