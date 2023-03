20/03/2023 KL. 15:45

Kræftens Bekæmpelse om kræftventetider på op til otte uger: »Rystende«

Både sundhedsministeren, sundhedsordførere og Kræftens Bekæmpelse kræver forklaringer på, hvordan det kan ske, at alvorligt syge patienter risikerer at vente op til to måneder på at blive opereret.