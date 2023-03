Grethe Winklers kræfter er ved at slippe op. Efter måneders kamp mod et elselskab klagede hun til Ankenævnet på Energiområdet, og her har hun for nylig vundet sin sag.

Men selskabet vil ikke efterleve afgørelsen og er nu gået til modangreb og har stævnet hende.

»Jeg er lige ved at kaste håndklædet i ringen, men sagen er principiel og vigtig for mig. Nogen må stå op mod de elselskaber og deres metoder,« siger hun.