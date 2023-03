Han skrev, at han havde våbentræning og kendskab til eksplosiver, og at han kunne bibringe »vigtige evner« til bordet og hjælpe med at lave en celle i Skandinavien.

Senere forsøgte han i en chat at overbevise et ledende medlem af den nynazistiske gruppe om sine evner:

»Jeg prøver at få fat i noget gødning på over 32 pct., så jeg kan lave den bombe, så jeg kan bevise, at jeg har kendskab til eksplosiver.«