Arne-pensionen kan blive meget billigere for staten end ventet

Ifølge svaret mener Finansministeriet, at det skyldes en lavere tilgang til ordningen end ventet.

Ministeriet vurderer, at flere har ønsket at beholde deres efterløn - i stedet for at søge om Arne-pension - i forhold til den oprindelige vurdering.

Finansministeriet vurderer, at ordningen stadig er i gang med at blive indfaset. Derfor er det forventningen, at der vil være 16.200 personer på ordningen i 2030.

Det er 200 færre, end man oprindeligt forventede.

Finansministeriet vurderer dog alligevel ifølge Ekstra Bladet, at ordningen vil blive 10,8 milliarder kroner billigere end forventet i perioden 2022 til 2030.