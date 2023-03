Statens Serum Institut indstiller fremstilling af coronavaccine

På grund af sygdommens status som ikke-samfundskritisk er behovet for fremstilling af en vaccine ifølge SSI ikke længere til stede.

Også de ifølge instituttet effektive mRNA-vacciner er en af grundende til, at SSI indstiller arbejdet med at fremstille en DNA-vaccine. Den gik under navnet Covaxix-351.

- Vi er jo sådan set blevet positivt overhalet både af sygdommens mere fredelige udvikling, og at der så hurtigt kom effektive mRNA-vacciner på verdensmarkedet, lyder det fra Henrik Ullum.

Den danske stat har under coronapandemien bevilliget 30 millioner kroner til SSI’s vaccinearbejde.