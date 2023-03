30/03/2023 KL. 14:30

Et hjem for børn, der ikke kan være derhjemme

Der findes et hus på Christianshavn i København, hvor et nyt barn hver anden dag ringer på dørtelefonen, fordi det ikke længere kan være hjemme hos sin mor og far. Tag med indenfor en eftermiddag på Joannahuset, landets eneste krisecenter for børn.