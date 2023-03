Kvinder kræver erstatning for forsinkede brystscreeninger

- For kvinder, der for eksempel får konstateret HER 2-positiv brystkræft, er tre til fire måneder virkelig lang tid at blive forsinket, siger Janne Bigaard.

HER 2-positiv brystkræft er en særlig aggressiv form for brystkræft, hvor sygdommen spreder sig tidligt i forløbet.

Kræftens Bekæmpelse anslår, at op til 1000 kvinder i hovedstaden de seneste år kan være screenet for sent og efterfølgende har fået konstateret brystkræft.

En af de kvinder er Carina Hoffmann. Hun har besluttet sig for at lægge sag an mod Region Hovedstaden.

To år og syv måneder gik der, før hun fik indkaldelsen til undersøgelsen.

Den viste, at hun havde kræft, og i dag har hun fået fjernet det ene bryst og 26 lymfer.