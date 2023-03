Jurister: Politiet bør kigge på LA-formands boligsag

Lotte Helms, som forsker i straffe- og kriminalret ved Syddansk Universitet, understreger over for Information, at en efterforskning ville kræve en politianmeldelse.

Hun siger til mediet, at det ville være ordentligt, hvis politiet undersøgte, om der var noget at komme efter i sagen, og Vanopslagh kan have haft forsæt til at bryde reglerne.

Alex Vanopslagh har tidligere forklaret til Information, at han ikke var bekendt med reglerne og erkendt at han har brudt dem.

I en mail til Information skriver Alex Vanopslagh, at han betragter sagen som afsluttet.

Det begrunder han med, at han har bedt Folketinget vurdere, hvad han skulle betale tilbage. Han har betalt det, som han er blevet bedt om, oplyser han til mediet.