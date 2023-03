Lydfil fra Stephensen-sag skal undersøges inden mulig retssag

Tidligere teaterdirektør for Aveny-T og nuværende folketingsmedlem Jon Stephensen (M) og hans advokat, Bjarke Vejby, vil have undersøgt den lydfil, som er central i anklagerne om en forfalsket underskrift.

Det skriver Børsen.

Formanden for Aveny-T’s bestyrelse, Henning Dyremose, har udtalt, at Jon Stephensens fyring fra teateret blandt andet skyldtes, at han havde forfalsket et bestyrelsesmedlems underskrift.